Winkeldief gevat 23 januari 2018

Zaterdagavond werd in Sint-Niklaas een man op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal in het Aldi warenhuis. De 30-jarige verdachte uit Sint-Niklaas had er alcohol, labellinten, shapewear en sokken ontvreemd. De man, die gekend is als veelpleger, werd door het parket onmiddellijk gedagvaard en zal zich voor deze feiten moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Dendermonde op 28 februari 2018. (PKM)