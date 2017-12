Winkeldief betrapt 02u30 0

Een 40-jarige vrouw, zonder vaste verblijfplaats in België, werd dinsdagmiddag op heterdaad betrapt toen ze parfum wou stelen in het filiaal van Inno in Sint-Niklaas. De verdachte is geen onbekende voor politie en justitie. Zij werd gisteren voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. (PKM)