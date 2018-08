Winkeldief betrapt met dieventas 24 augustus 2018

02u42 0 Sint-Niklaas Woensdag werd kort voor de middag in het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas een winkeldief gevat die in het bezit was van een dieventas.

Een winkelbediende van de winkelketen Inno had een persoon opgemerkt die zich verdacht gedroeg. Toen de man een paskamer verliet zonder zichtbare kledingstukken bij zich, werd de security ingeschakeld. De verdachte man werd buiten het gebouw staande gehouden. Hij heeft zich hierbij een paar keer verzet en probeerde weg te lopen. De politie stelde vast dat de man een tas bij zich had die hij had aangepast om kledingstukken te stelen. In de tas zat kledij ter waarde van 650 euro afkomstig uit Inno. De man, een Pool van 32 jaar zonder gekende woonplaats, werd gedagvaard in snelrecht voor de zitting van de correctionele rechtbank in Dendermonde op 26 september.





(PKM)