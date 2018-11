Winkel van de Sint geopend: “Ook grote kinderen verdienen lekkers” Lokale middenstanders mogen zich ‘hofleverancier van stad van de Sint’ noemen JVS

12 november 2018

19u04 0 Sint-Niklaas In de Stationsstraat in Sint-Niklaas is de ‘Winkel van de Sint’ geopend, vlakbij het Huis van de Sint. Die winkel is tot 6 december elke dag open en biedt tal van lekkernijen aan van lokale middenstanders. Zij mogen zich voortaan ook ‘Hofleverancier van de Stad van de Sint’ noemen.

Het is het tweede jaar op rij dat de ‘Winkel van de Sint’ de deuren opent. Dat is een initiatief van horeca-uitbaters Dirk Van de Merckt en Bram Lanoye, in samenwerking met de stad en het Centrummanagement. Er is een hele waaier aan lekkernijen en specialiteiten verkrijgbaar in het Sinterklaas- en Zwarte Pietenthema, van het Sint- en Pietbier, de Sinterklaas en Zwarte Piet-thee, de Sinterkaas tot de Gin van de Sint en de Sinterklaassnoepjes. Nieuw dit jaar zijn de Sinterklaaspralines van chocolatier Wim Vyverman en de Sinterklaaszoenen van chocolatier Nick Wauters, twee bijzondere lekkernijen. Verder zijn er nu ook Spaanse wijnen, olijfolie en cava van de Sint, vers fruitsap van Sinterklaas en de Sinterklaaskoffie van koffiebranderij Van Poeck.

Alle leveranciers van de Winkel van de Sint krijgen voortaan het kwaliteitslabel ‘Hofleverancier van de Stad van de Sint’, waarmee ze het hele jaar door ook op hun vitrines en in hun communicatie kunnen uitpakken.

Lokaal verhaal

“We zijn nu al een paar jaar bezig met een verruimingsoperatie voor het hele Sinterklaasgebeuren. Deze winkel maakt daar een belangrijk deel van uit. Het is alleen maar versterkend voor de uitstraling van Sint-Niklaas als stad van de Sint”, schetst schepen van de Sint Marijke Henne (N-VA).

“En dit is ook uitsluitend een lokaal verhaal”, klinkt het bij Dirk Van de Merckt en Bram Lanoye. “Het toont aan dat er een heel mooi resultaat kan neergezet worden als lokale middenstanders samenwerken. Dit is goed voor de beleving én voor de aantrekkelijkheid van het stadscentrum. En het leeft. De voorbije weken kregen we al meermaals de vraag wanneer de Sinterklaasproducten verkrijgbaar zijn. Sinterklaas is een feest voor de jongste generaties, maar de Sint komt ook voor de volwassenen, de grote kinderen. Ook zij verdienen lekkers. Er is bovendien nog heel wat mogelijk. Het gamma aan Sint- en Pietproducten kan in deze unieke winkel verder groeien. Een Zwarte Pieten-worst ligt misschien wat moeilijker, maar verder zijn er nog vele lokale producenten die een bijzondere meerwaarde zouden kunnen tot stand brengen in dit verhaal.”

De Winkel van de Sint bevindt zich in de Stationsstraat 94 en is elke dag open tot en met 6 december. Op maandag, dinsdag en vrijdag is dat van 15 tot 18 uur, op woensdag tussen 11.30 en 18 uur, op donderdag tussen 9 en 18 uur en op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. Info: www.stadvandesint.be.