Windmolenkunst in schaduw van rusthuis Willem Boel komt met installatie terug thuis JVS

05 september 2018

14u59 0 Sint-Niklaas Vanaf dit weekend keert kunstenaar Willem Boel (35) drie weken terug naar zijn geboortedorp Nieuwkerken met zijn installatie 'Sancho Don't Care #05'. Dat opvallend windmolenwerk krijgt een plaats aan rusthuis Populierenhof, na passages in Parijs, Denemarken, Letland en Gent.

Het heeft niks met monumenten te maken, maar installatiekunst kan ook op de Open Monumentendag van komende zondag een blikvanger zijn. Een mooi moment is het zeker om een dorp als Nieuwkerken met hedendaagse kunst te confronteren, en dan nog in de voortuin van een rusthuis ook. Het werk dat er drie weken lang zal staan, is van de hand van Willem Boel, die met de installatie 'Sancho Don't Care #05' terugkeert naar zijn geboortedorp.

Twaalf locaties

"Met dit werk ben ik als het ware op tournee. Het is immers mijn doel om het op twaalf locaties te tonen. Gent, Parijs, Letland en Denemarken heb ik al achter de rug, Nieuwkerken is de vijfde plek waar dit werk staat. Het heeft al op een marktplein gestaan, aan een fjord, in een atelier, nu breng ik het in een typisch Vlaams decor, in een echte dorpsomgeving. Het is heel intrigerend om na te gaan hoe het telkens anders wordt gezien en ervaren."

De installatie is een grote stelling met een betonmolen met wieken, die draaien met de wind, met groene stellingdoeken waarop een bijzonder schouwspel te zien is van zonlicht en slagschaduwen. "Meer dan dat er een betekenis achter schuilt, is dit vooral een beeld, iets om naar te kijken. Ik creëer graag een semi-geïndustrialiseerde setting, om net zo verwonderd te raken als wanneer je over een verlaten fabrieksterrein loopt en je je afvraagt waar al die oude machines voor dienden. Die vormgeving en sfeerschepping vind ik heel intrigerend. En de locatie is bij dit werk altijd van invloed. Vorige week stond ik er nog mee aan een fjord in Denemarken, heel bijzonder."

De naam 'Sancho Don't Care #05' verwijst naar Sancho Panza, de helper van Don Quichot, de man die vocht tegen windmolens. "Zie het als twee figuren die symbool staan voor wat allebei in kunstenaars leeft. Enerzijds is er het eindeloze streven, het idealisme, de dolle dwaasheid soms, de furie die in ons zit, en anderzijds ook de realiteit, de noodzaak om mensen te overtuigen dat kunst nut en zin heeft."

Binnenkort trekt hij met dit werk onder meer nog naar Finland en Engeland. "En ik ben nog op zoek naar andere locaties. Ik heb al gedacht aan het geboortedorp van Cervantes, de schrijver van Don Quichot, nabij Madrid. We zien wel, dit is ook niet zo'n werk dat overal makkelijk een plaats krijgt. En ik vind het ook belangrijk om niet alleen in grootsteden als Parijs en Londen mijn werk te tonen, maar ook in mijn eigen dorp Nieuwkerken. Daar ben ik echt heel blij om."