Wijkploeg van start in Koningin Fabiolapark en Reynaertpark JVS

04 september 2018

16u38 3

Woensdagmiddag wordt een nieuwe wijkploeg van de stad voorgesteld aan de bewoners van het Koningin Fabiolapark en Reynaertpark in Sint-Niklaas.

Het stadsbestuur ging vorig jaar van start met een nieuwe werkwijze voor het onderhoud van de wijken. Elke wijk krijgt voortaan zijn eigen, vaste ploeg. Dit heeft het grote voordeel dat de arbeiders vertrouwd zijn met de wijk en de bewoners met de arbeiders.

Intussen zijn er onderhoudsploegen van start gegaan in Belsele, in de Heimolenwijk en in de Elisabeth- en Priesteragiewijk. Deze week komt daar weer een nieuwe wijk bij. Want woensdag wordt de wijkploeg van het Koningin Fabiolapark en het Reynaertpark voorgesteld aan de bewoners. Dat gebeurt om 14 uur in het Ontmoetingscentrum in de Voskenslaan 154. Daar kunnen de bewoners de mannen van hun wijkploeg beter leren kennen.

"De wijkploegen zijn niet meer ’de mannen van ‘t stad’, maar ‘de mannen van de wijk’. Ze worden bekende gezichten. Dit verhoogt de betrokkenheid van de inwoners en het verantwoordelijkheidsgevoel van de wijkploeg. Door elke dag in de wijk aan de slag te zijn, kan de ploeg problemen ook vaker voorkomen of ze sneller oplossen”, aldus schepen voor Groenbeleid Christel Geerts (sp.a). Het kan ook tot gezamenlijke initiatieven leiden. In Belsele hebben de bewoners samen met de vaste wijkploeg van de stad onlangs hun buurtpleintje in de Populierenwijk een nieuw uitzicht gegeven.