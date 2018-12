Wijk-werken Waas legt de lat hoger in 2019 JVS

25 december 2018

10u47 0 Sint-Niklaas ‘Wijk-werken Waas’, het regionale vervolg op het PWA-verhaal, zet in 2019 extra in op naamsbekendheid om nog meer langdurig werkzoekenden én gebruikers aan te spreken. In het opstartjaar 2018 hebben in totaal 402 langdurig werkzoekenden en leefloontrekkers werkervaring opgedaan via het Wase initiatief. Dat is een derde meer dan vroeger via de lokale Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschappen (PWA).

Zeven Wase gemeenten beslisten het voorbije jaar om hun PWA onder te brengen bij Interwaas. De PWA’s moesten van de Vlaamse regering hervormd worden. Langdurig werkzoekenden en leefloners kunnen sindsdien via ‘Wijk-werken Waas’ werkervaring opdoen. Een toonaangevend initiatief in Vlaanderen is dat, waarvoor de gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht via Interwaas samenwerken, met steun van de VDAB. Op die manier vervangt het ‘wijkwerken’ sinds begin 2018 het vroegere PWA in elke gemeente. Langdurig werkzoekenden en mensen die een leefloon ontvangen, kunnen allerhande taken uitvoeren om werkervaring op te doen. Dat gaat van middagtoezicht in scholen, hulp in rusthuizen en bij evenementen tot administratieve ondersteuning. 402 wijkwerkers sprongen 572 gebruikers bij, alles samen goed voor 680 opdrachten of 18.805 uren inzet.

“Beter dan in grootsteden”

“We sloten ons opstartjaar af met goede cijfers. Het aantal wijkwerkers steeg met maar liefst 33 procent, het aantal gebruikers met meer dan 35 procent. Het aantal opdracht nam met een kwart toe. Onze werking doet het beter dan die in grootsteden als Antwerpen of Gent. Daar mogen we terecht trots op zijn”, stelt interim-coördinator Wijk-werken Waas Yasmine D’hanis.

Het komende jaar moet het initiatief verder groeien. “We gaan inzetten op een grotere naamsbekendheid, zodat we nog meer gebruikers en wijkwerkers kunnen aantrekken. Het biedt een unieke kans op een doorgedreven samenwerking. En dat kan een groot verschil maken, zowel voor de wijkwerker, de gebruiker, de gemeenten als voor de vele organisaties en partners in het Waasland”, aldus trajectbegeleider Wijk-werken Waas Sofie Van Linden. Info: info@wijkwerkenwaas.be.