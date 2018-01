Wielklem op auto 23 januari 2018

De politie haalde gisterenochtend om 3.40 uur een voertuig uit het verkeer op het Hendrik Heymanplein, omdat via de nummerplaat duidelijk werd dat de auto niet meer geldig gekeurd was. Na controle kon de 40-jarige bestuurder uit Sint-Niklaas geen verzekering voorleggen en bleek hij te veel gedronken te hebben. De politie trok zijn rijbewijs in voor drie uur en plaatste een wielklem op zijn voertuig. (PKM)