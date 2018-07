Wie is Gwen Merckx ? 05 juli 2018

* Na het hoger middelbaar in de Koninklijke Cadettenschool, legde ze het klassieke opleidingstraject van rijkswachtofficier af met een kandidatuursdiploma in de Militaire en Sociale Wetenschappen en een licentie in de Criminologische Wetenschappen.





* Daarna behaalde ze op eigen houtje ook nog een licentie in de Politieke Wetenschappen en een Master in de Marketing in Communicatie.





* Ooit begonnen als de tweede vrouwelijke officier bij de Rijkswacht, ging ze in 2003 aan de slag bij de politie Mechelen. In 2006 werd ze aangesteld als vijfde vrouwelijke zonechef van het land bij de politiezone Rupel, destijds een organisatie in crisis.





* Merckx is vooral erg ervaren op vlak van human resources management. Ze volgde hiervoor nog verschillende opleidingen in binnen- en buitenland en was ook actief als coach aan leidinggevenden.





* Ze is lid van de Vaste Commissie van de Lokale Politie. Die telt 16 korpschef uit het hele land die de standpunten vertolken op federaal niveau.





* Daarnaast zetelt ook nog in de raad van bestuur van de Antwerpse Veiligheidsschool Campus Vesta en van het Belgisch Netwerk van Politievrouwen. Hierdoor kan ze ook beroep doen op een uitgebreid Belgisch en Europees netwerk





