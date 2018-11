Wie helpt muzikant bij zoektocht naar verloren laptop? “Al mijn werk van de voorbije zes jaar staat op die computer” JVS

23 november 2018

18u22 30 Sint-Niklaas Al vijf dagen is muzikant Bart Foubert op zoek naar zijn laptop, een zilvergrijze MacBook Pro, die hij maandag verloor in Sint-Niklaas. “Ik zit in zak en as. Al mijn werk van de voorbije zes jaar staat erop, met onder meer een pak nieuwe nummers. Wie me alsnog mijn laptop kan terugbezorgen, krijgt een geweldige beloning.” De laptop viel van het dak van zijn auto, tussen de Damstraat en de Watermolendreef.

Bart Foubert, zanger-muzikant bij Karree Konfituur én songschrijver, heeft er niet de beste week op zitten. Al sinds maandag is hij op zoek naar zijn laptop, die hij door een stom ongeluk die dag verloor. “Ik wilde maandagmorgen rond 10.30 uur in mijn auto stappen in de Damstraat, toen ik telefoon kreeg. Ik legde mijn laptop op het dak van mijn auto om te kunnen bellen. Na het gesprek ben ik ingestapt en vertrokken. De laptop lag nog op mijn auto...”

Hij reed met de auto van de Damstraat via Hertjen, Prins Boudewijnlaan (N70), Singel, via de tunnel onder het station naar de Watermolendreef. De voorbije dagen heeft hij meermaals dat traject opnieuw afgelegd, met de auto, de fiets en te voet. Maar geen spoor van de laptop die hij zó graag terug wil. “Werkelijk alles staat op die computer: meer dan driehonderd liedjes, alle ideeën die ik als muzikant bijhoud, alles waarmee ik in bijberoep bezig ben, een tv-programma waar ik al een hele tijd aan werkte... Al het werk van de voorbije zes jaar, kortom. Ik zit in zak en as. Uiteraard weet ik dat het verschrikkelijk dom is om geen back-up te maken. Ik ging dat nog eens in orde brengen, weet je wel. Maar daar ben ik nu niks mee.”

Wie Bart Foubert kan helpen, zal op zijn eeuwige dankbaarheid én een fikse beloning mogen rekenen. Het gaat om een zilvergrijze MacBook Pro 13 inch. “De vinder mag inderdaad rekenen op een geweldige beloning. Als iemand de laptop heeft meegenomen, breng hem alsjeblief terug. Weet dat die voor mij zó ongelofelijk belangrijk is. Ik zal ook niet kwaad zijn als iemand de laptop voor zichzelf wilde bijhouden, maar nu een beetje wroeging krijgt. Wie mijn laptop terugbrengt, zal voor mij een grote held zijn. En zelfs als de laptop volledig kapot is, is het nog mogelijk om de harde schijf te recupereren. De gegevens zijn nog niet verloren.”

Bart Foubert is te bereiken via e-mail naar foubertbart@gmail.com, op het gsm-nummer 0476/58.03.15 of op zijn adres in de Damstraat 7 in Sint-Niklaas.