Wie heeft Choco gezien? 06 augustus 2018

De baasjes van Choco, een grijze roodstaartpapegaai, lanceren een oproep om het dier terug te vinden. Choco ging er immers afgelopen zaterdag omstreeks 18 uur vandoor. Zijn baasjes wonen in de buurt van Vijfstraten, ter hoogte van het basisschooltje. "Hij is ongeveer vijf jaar oud", klinkt het. "We hebben zelf al in de omgeving gezocht, maar zonder resultaat. Via deze weg doen we graag een oproep naar buurtbewoners die misschien iets gezien hebben. Maar ook met de vraag of ze alert willen zijn." Wie tips heeft, mag altijd bellen naar 0472/45.72.10. (JVS)