White Boys organiseert jeugdinitiatie 19 juli 2018

Kinderen die dromen om wereldkampioen te worden met de Rode Duivels of de Red Flames kunnen op vrijdag 3 augustus hun talent tonen op een open demotraining van voetbalclub VK White Boys voor U6, U7 en U8. Iedereen is welkom vanaf 17.30 uur. Op deze dag zal er ook mogelijkheid zijn tot inschrijving voor deze categorieën. Vanaf 6 augustus starten de trainingen en er kan ingeschreven worden voor alle categorieën op 24 augustus.





De club zoekt intussen ook enkele gemotiveerde trainers en een administratief medewerker om de jeugdwerking te versterken. Geïnteresseerden mogen zich melden via 0477477046 of info@whiteboys.be. (PKM)