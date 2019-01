Werkmateriaal gestolen uit magazijn Kristof Pieters

01 januari 2019

In een magazijn in de Kernemelkstraat in Sint-Niklaas werd maandagochtend rond 9 uur een inbraak vastgesteld. Dieven hadden ingebroken in enkele bestelwagens die binnen geparkeerd stonden. Ze gingen aan de haal met werkmateriaal.