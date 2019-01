Werkloosheid daalt spectaculair, aantal leefloners stijgt fors: “Geen hoera-stemming over dalende werkloosheidscijfers” JVS

29 januari 2019

15u14 0 Sint-Niklaas Volgens het ACV Oost-Vlaanderen is een hoera-stemming over de spectaculair dalende werkloosheid niet op zijn plaats. “Het is niet omdat je niet meer stempelt, dat je aan het werk bent.” Zoals overal in Vlaanderen zakt ook in het Waasland de werkloosheid spectaculair, maar stijgt het aantal leefloners óók sterk. “Het gaat om een verschuiving van uitkering, van de ene statistiek naar de andere”, stelt het ACV Oost-Vlaanderen.

Zoals overal in Vlaanderen is er ook in het arrondissement Sint-Niklaas een grote daling van de werkloosheid. Voor het ACV Oost-Vlaanderen is dat echter geen reden tot juichen. “Cijfers zijn altijd vatbaar voor interpretatie. Zo valt het op dat de werkloosheid stevig daalt. Maar het is al éven opvallend dat het aantal leefloners fors stijgt. De voorbije regeringen namen heel wat maatregelen waardoor werkzoekenden geen recht meer krijgen op een uitkering of hun uitkering na een tijd kunnen verliezen”, aldus Marc Peelman van ACV Oost-Vlaanderen.

Minder werkzoekenden

In vier jaar tijd, tussen december 2014 en november 2018, daalde het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde werklozen in het Waasland met 23 procent. Precies 1.632 mensen, of bijna 1 op 4 van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden, krijgen geen werkloosheidsuitkering meer. De grootste daling was er bij jongeren tot 25 jaar, met een daling van 37 procent.

Meer leefloners

Het aantal mensen dat dan weer een beroep moeten doen op een leefloon groeit elk jaar aan. “Er zijn in 2018 maar liefst 68 procent meer leefloners dan in 2014. Deze groei ligt in het Waasland duidelijk hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 53 procent. Bovendien is het aantal jongeren dat moet rondkomen met een leefloon de laatste vier jaar gestegen met 74 procent. In totaal 741 jongeren tussen 18 en 30 uit deze regio moeten rondkomen met een leefloon. Dat is 43 procent van het totaal aantal leefloners. Uiteindelijk blijven er meer mensen op zoek naar werk en een uitweg uit de armoede dan de hoera-berichten over de spectaculair dalende werkloosheid doen uitschijnen. Het gaat dan om een verschuiving van uitkering, van de ene statistiek naar de andere”, klinkt het bij ACV Oost-Vlaanderen.

Voor jongeren is de ‘wachtuitkering’ afgeschaft, tussen het afstuderen en het eerste contract. “Wie geen warm ‘hotel mama’ heeft om op terug te vallen, kan dan al snel in een leefloon verzeild geraken, zoals de cijfers voor de jongeren ook suggereren. Wie zijn werkloosheidsuitkering na verloop van tijd verliest omdat hij niet kan aantonen dat hij voldoende inspanning deed om werk te vinden, verdwijnt uit de werkloosheidsstatistieken en valt dan ook terug op een leefloon.” Een leefloon bedraagt 910 euro per maand voor een alleenstaande en 1.254 euro voor een gezin met minstens één minderjarig kind.”