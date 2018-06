Werken voorbij, maar niet alle problemen van de baan BEWONERS UITEN BEZORGDHEDEN OVER HERAANGELEGD SINAAIDORP JORIS VERGAUWEN

09 juni 2018

02u48 0 Sint-Niklaas Bewoners van Sinaai vragen na de recente heraanleg in Sinaaidorp nog enkele aanpassingen. Het gaat vooral over een gebrek aan de nodige signalisatie en maatregelen tegen foutparkeerders. Op 7 juli worden de vernieuwde straten feestelijk geopend.

Op de dorpsraad van Sinaai kwam deze week de heraanleg van het dorpscentrum aan bod. De werken zijn eind mei afgerond, maar na het openstellen voor het verkeer duiken er toch nog een reeks bezorgdheden op. Zo houden niet alle autobestuurders zich ter hoogte van de wegversmalling op het kruispunt Dries-Vleeshouwersstraat aan de voorrangsregels. Sommigen moeten daardoor uitwijken op het trottoir. Ter hoogte van bakkerij Adam parkeren bestuurders hun auto's bovendien vaak op de stoep, terwijl er voldoende parkeerplaatsen in de nabije omgeving zijn. Daarnaast zijn er ook nogal wat opmerkingen over de onduidelijke voorrangsregels op de kruispunten in de Vleeshouwersstraat. Verder wordt ook gevraagd om het zebrapad aan de school opnieuw te verplaatsen. Nu ligt het aan de verkeerde kant waardoor voetgangers twee straten moeten kruisen. Karel Noppe (Open Vld) stelt voor om paaltjes en duidelijke signalisatie te plaatsen. "Aan de wegversmalling op de Dries zouden paaltjes vermijden dat gemotoriseerd verkeer nog op het voetpad kan rijden of parkeren. Aan het 'schoolstraatje' kan signalisatie de onduidelijkheid over wie nu voorrang heeft oplossen."





Officiële opening

Schepen voor Openbare Werken Gaspard Van Peteghem (sp.a) kondigt aan dat er in een werkgroep met alle betrokken partijen de nodige aanpassingen verder zullen worden besproken. "We gaan alle opmerkingen nog grondig bekijken. Er is inderdaad nog bijkomende signalisatie nodig op bepaalde plaatsen. Wat nog zal gebeuren, is de herstelling van de bermen in de omleidingswegen, zoals de Hooimanstraat, Zakstraat en Hellestraat."





De officiële opening is gepland op zaterdag 7 juli. "Die traditie was verloren gegaan, om na de heraanleg van straten zo'n moment voor de bewoners te organiseren. Enkele jaren geleden ging er veel aandacht naar besparingen. Telkens zo'n officieel moment organiseren, vraagt wel wat personeelsinzet. We hebben dat lang niet meer gedaan. Maar nu kwam de vraag vanuit de dorpsraad om toch zo'n moment te houden. Dan doen we dat samen met veel plezier."





De werken voor dit rioleringsproject in Sinaaidorp gingen van start in januari 2017 en duurden dus anderhalf jaar, een pak langer dan gepland. Door slecht weer met vorst en vaak hevige regenval én onverwachte technische problemen liep het project veel vertraging op. "Maar we zijn er nu door. Sinaai is ook geen kritische gemeente, hier is veel positivisme", aldus Van Peteghem.