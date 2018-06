Wekelijkse ophaling huisvuil in juli en augustus 23 juni 2018

Begin juli begint de zomerregeling van afvalintercommunale MIWA voor de ophaling van de huisvuilzakken in Sint-Niklaas, Temse, Waasmunster, Stekene en Sint-Gillis-Waas. Gedurende de zomermaanden juli en augustus wordt het huisvuil elke week opgehaald. De ophaalrondes lopen tijdens de wekelijkse ophaling anders, dus tijdig de huisvuilzakken buiten zetten, is de opdracht. Dat kan de avond voordien na 18 uur of de dag van de ophaling vóór 6 uur. Zakken die te laat aangeboden worden, kunnen niet ingezameld worden en moeten terug binnen genomen worden. Vanaf september begint weer de tweewekelijkse inzameling. (JVS)