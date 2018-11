Weinig verandering in Gault&Millau voor Sint-Niklase restowereld JVS

07 november 2018

11u48 0 Sint-Niklaas Geen grote wijzigingen in de nieuwste culinaire gids Gault&Millau voor Sint-Niklaas. Nieuwkomers zijn er niet, dezelfde zes restaurants behouden hun scores, op één na.

De hoogste score bij Gault&Millau is opnieuw voor restaurant ‘t Korennaer van chef Edwin Van Goethem in Nieuwkerken, goed voor 15,5 op 20. Daarmee staat ‘t Korennaer opnieuw aan de top van de Wase restaurants. Opmerkelijk is wel dat ‘t Korennaer een half puntje moet inleveren. De voorbije zeven jaar kreeg het altijd 16 op 20. Twee jaar geleden haalde het restaurant ook de eerste Michelinster binnen. Het team werd verder versterkt en ‘t Korennaer zette weer stappen vooruit. Een reden voert Gault&Millau nooit aan, dus is het ook voor ‘t Korennaer gissen waarom het een half puntje kwijt is.

Voor de andere restaurants verandert er niks. Den Silveren Harynck (14 op 20), Kokovin (13), Resto b’art (13), Le Cirque (13) en Nova (12) behouden hun scores.