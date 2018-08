Wegwijzers op fietssnelwegen op komst 14 augustus 2018

De twee belangrijke fietsverbindingen op het grondgebied van Sint-Niklaas krijgen bewegwijzering. Daarvoor sluiten de stad en de provincie een overeenkomst. Die bewegwijzering komt er op de Waaslandroute, de fietssnelweg tussen Gent en Antwerpen, en op de Stropersroute, de fietssnelweg tussen Sint-Niklaas en Hulst. "Niet alleen het uitbouwen van een fietsnetwerk is belangrijk. Ook het voorzien van een goeie fietsservice is van groot belang. Zo is het zichtbaar maken van het fietsnetwerk door middel van bewegwijzering een essentieel onderdeel van de service aan de fietser, zeker voor fietssnelwegen." (JVS)