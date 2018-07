Wegenwerken in Kalkstraat 28 juli 2018

02u34 0

Van donderdag 2 tot vrijdag 10 augustus vinden er in de Kalkstraat, in het gedeelte tussen de Veldstraat en de Houtbriel, wegenwerken plaats. De klinkers worden er vervangen door een asfaltverharding. Het kruispunt Veldstraat-Kalkstraat blijft open, maar het gedeelte van de Kalkstraat tussen de Veldstraat en de Hospitaalstraat verandert van rijrichting. Daardoor kan het verkeer vanuit de Veldstraat richting Hospitaalstraat rijden. De Kleine Peperstraat wordt door de werf even een doodlopende straat. Wie er met de auto moet zijn, kan ook in de andere rijrichting de straat in. Voetgangers en fietsers krijgen vrije doorgang in de werfzone. (JVS)