Weg met de huisvuilzak, alleen nog afvalcontainer: Sint-Niklase gemeenteraad keurt ondanks protest duurdere tarieven goed JVS

25 januari 2019

22u47 2 Sint-Niklaas Na een discussie van bijna drie uur heeft de Sint-Niklase gemeenteraad groen licht gegeven voor de tarieven voor de diftar-afvalophaling in Sint-Niklaas. Vanaf 1 juli schakelt de stad over van de vuilniszak naar de huisvuilcontainer. Dat de ophaling van het restafval de inwoners méér zal kosten, is duidelijk. “Maar we betalen nu structureel te weinig voor de afvalophaling. We zijn vandaag ook solidair met de grootste vervuilers. Dat moet en zal veranderen”, aldus de nieuwe MIWA-voorzitter Filip Baeyens (N-VA). Vlaams Belang en PVDA stemden tégen, CD&V onthield zich. Nog niet alle praktische vragen zijn beantwoord.

De geplande invoering van het nieuwe diftarsysteem heeft de voorbije week al heel wat discussies opgeleverd in Sint-Niklaas. Kort geschetst: Sint-Niklaas scoort vandaag slecht met gemiddeld 173 kilogram restafval per inwoner per jaar. Dat moet naar omlaag en daarvoor wordt vanaf 1 juli 2019 een heel nieuw afvalophaalsysteem ingevoerd, met huisvuilcontainers in plaats van grijze vuilniszakken. Voortaan zullen inwoners voor het gewicht van hun restafval betalen.

Voor de gemeenteraad was er aan de trappen van het stadhuis protest van PVDA. Bij aanvang probeerde Vlaams Belang ook het agendapunt uit te stellen om procedurele redenen. Bij het vastleggen van de nieuwe tarieven door de gemeenteraad bleken PVDA en Vlaams Belang ook de grootste tegenstanders. “Het is een onrechtvaardig systeem. Of je nu 900 of 9.000 euro verdient, je betaalt evenveel voor een kilogram afval. En wat blijkt: zelfs als je 40 procent minder afval buiten zet, is het nóg duurder dan vandaag. De sociale correcties kloppen niet én een tegemoetkoming voor jonge gezinnen wordt weggelachen, ondanks net dezelfde vraag van N-VA’er Koen Daniëls in Sint-Gillis-Waas. Het kan niet dat de gewone mensen de rekening voorgeschoteld krijgen”, stelde Jef Maes (PVDA).

Voor Anneke Luyckx (Vlaams Belang) is het diftarsysteem ‘boerenbedrog’: “Dit is de inwoners plagen met een verkapte belastingverhoging. Een grondige analyse leert ons dat een gezin met 2 kinderen naar een verdubbeling van de afvalfactuur gaat.”

Schepen en binnenkort MIWA-voorzitter Filip Baeyens (N-VA) verdedigde de tarieven: “Die zijn afgesproken tussen de vier MIWA-gemeenten, dus met Stekene, Waasmunster en Sint-Gillis-Waas. Wat we vandaag voorleggen, is de prijs per kilogram. Dat is wat afvalophaling kost, niet meer of niet minder. Zal het duurder worden? Ja. Maar dat is omdat we nu ónder de prijs werken. Bovendien is er in het huidige systeem solidariteit in het voordeel van de grootste vervuilers, voor de mensen die vandaag het meeste vuilzakken buiten zetten. Dat is niet logisch en dat zal veranderen. Daarom zal de vervuiler ook meer betalen. We gaan nu naar de juiste prijs, waarbij mensen die inspanningen doen om te sorteren er ook voordeel uit halen.”

Open Vld benadrukte dat de tarieven in vergelijking met andere diftar-gemeenten in ons land bij de gemiddelde liggen. Sp.a vindt dat er begeleiding nodig is. “We moeten mensen ook léren sorteren.” Groen ziet graag een aanmoediging: “Wie goed sorteert, zou prijzen moeten kunnen winnen in de vorm van bonnen bij lokale handelaars. Dat kan een extra motivatie zijn.”

Ondergrondse afvalcontainers

Ook bewoners die ondergrondse afvalcontainers gebruiken, lieten zich deze week horen. “Voor ons stijgt de prijs van 0,55 euro naar 0,875 euro per inworp van 30 liter afval. Dat is een prijsverhoging van 75 procent! We moeten dus al 75 procent minder huisvuil buiten zetten om niet meer te betalen dan vandaag”, klonk het onder meer in de Lijnzaadstraat. Iets waar ook CD&V zich vragen bij stelde: “De tarieven zijn logisch uitgewerkt, de betere sorteerder kan daar zelfs zijn profijt mee doen. Alleen met de tarieven voor de ondergrondse afvalcontainers hebben we een probleem.” Filip Baeyens: “De tarieven voor de ondergrondse containers zijn afgesproken met de andere gemeenten. Als we naar een gelijke behandeling gaan, komen die op 0,55 euro. Correcties voor jonge gezinnen komen er voorlopig ook niet. Daarvoor zijn er witte zakken, die niet in prijs zullen stijgen. En die kunnen gezinnen kwijt in het containerpark.”