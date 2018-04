Weer viswedstrijden in kasteelvijver HENGELSPORT ÉN VISBESTAND LEEFT OP IN OPGEKUISTE VIJVER JORIS VERGAUWEN

09 april 2018

02u24 1 Sint-Niklaas In de kasteelvijver in het stadspark zijn gisteren opnieuw de viswedstrijden van start gegaan. Dat gebeurt er al sinds de jaren zeventig, maar viel enkele jaren geleden stil. Na de grootschalige opkuisbeurt van de vijver is er nu letterlijk meer zuurstof voor de hengelsport.

Vijftien vissers nestelden zich zondag iets voor 13 uur op de oevers van de kasteelvijver in het stadspark, waar ze na loting elk een plekje kregen toegewezen. Geen Parijs-Roubaix op televisie, hun blik was op het water gericht, vier uur lang. Om 17 uur moesten ze het gewicht van hun gevangen vis in de schaal leggen. Een bescheiden geldprijs volgde voor de meest succesvolle vissers, een trofee was er niet. "Dat was nog even anders in de jaren zeventig en tachtig, toen de viswedstrijden hier in het stadspark een massa volk lokten. Dat was telkens kermis. Elke keer een visser een karper of snoek naar boven haalde, werd dat met een microfoon omgeroepen en steeg er een groot applaus op. Er was voor 100.000 frank aan prijzen te winnen, van ijskasten tot een tv-toestel. Gouden jaren, echt een mooie tijd die ik als kind meemaakte. Als 12-jarige ben ikzelf beginnen vissen. Ik zit al lang in 't water", vertelt organisator Patrick Joos van Lijnvissersclub De Ster, de visclub die tot voor twee jaar actief was op recreatiedomein De Ster.





Ecologische waarde

Sinds de overname door de provincie is de club er vertrokken. "De stad was goed voor de vissers, de provincie doet niks. Er wordt geen vis meer uitgezet in de visvijver, ons lokaal raakten we kwijt. Onze club was er actief sinds 1973, maar we voelden ons niet meer gewenst. We vissen nu onder meer in De Klinge, Waasmunster en Niel en nemen deel aan viswedstrijden overal. En deze viswedstrijd in het stadspark organiseren we zelf", gaat Joos verder.





Eén keer per maand, tot in september, wordt er gevist in de kasteelvijver in het park. En sinds die vijver werd opgekuist twee jaar geleden leeft het visbestand er op. Een dikke laag afval en heel wat rotzooi op de bodem werd er weggehaald, goed voor meer dan 1.000 kubieke meter modderige brij. Sindsdien is de ecologische waarde van de kasteelvijver fors verbeterd en het planten- en visbestand herstelt zich. "Er zit heel veel vis in, van brasem, karper tot snoek. Het is niet nodig om hier nog vis uit te zetten. En natuurlijk belanden onze gevangen vissen gewoon terug in de vijver. Het is mooi om deze wedstrijden hier te organiseren. En hoewel het geen massa volk meer lokt zoals vroeger komen er toch heel wat mensen een kijkje nemen. Het blijft een attractie. Sommigen hebben nog nooit een échte vis gezien, kun je dat geloven."





De volgende viswedstrijd vindt plaats op zondag 13 mei.