Weer drukke dag voor strooidiensten - Nog even sneeuwpret voor de allerjongsten JVS

23 januari 2019

16u55 0 Sint-Niklaas De strooidiensten kregen in Sint-Niklaas ook vandaag nog een stevige werkdag voorgeschoteld, met het verse laagje sneeuw van woensdagochtend. Voor kinderen bleef er op pleinen en in rustigere straten genoeg sneeuw over voor nóg een dagje sneeuwplezier.

In heel wat centrumstraten en invalswegen in Sint-Niklaas bleek de sneeuw woensdagmiddag al bijna helemaal verdwenen. De strooidiensten gaan immers eerst aan het werk in de straten waar het meest verkeer passeert, in straten waar de bussen rijden en op ontsluitingswegen tot de woonwijken en sociale voorzieningen. In kleinere straten wordt er maar beperkt of helemaal niet gestrooid. Daar blijven de winterse taferelen dus nog wat langer bewaard. Leuk voor kinderen ook, die op hun vrije woensdagmiddag nog wat dolle sneeuwpret konden beleven. Zoals de zusjes Lena, Flore en Lotte in de Meidoornlaan in Sint-Niklaas: “Met sneeuwballen gooien voor de foto? Met veel plezier!”

