Weekendje Parijs eindigt in mineur met koprol op klaverblad 03 april 2018

02u35 0

Een jongeman en zijn moeder zijn gisterenochtend lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval op het Klaverblad in Sint-Niklaas. De man en zijn moeder waren op enkele kilometers na bijna thuis na een weekendje Parijs. Toen de jonge bestuurder met zijn KIA de afrit richting N16 / Temse wou nemen, verloor hij de controle over zijn stuur. De wagen slipte en belandde rechts van de weg in de gracht. Daarbij ging de wagen overkop en bleef op zijn dak liggen in de berm. Beide inzittenden konden op eigen kracht uit het beschadigde voertuig ontkomen. Een ziekenwagen kwam ter plaatse, de slachtoffers kregen daarbij de nodige zorgen toegediend. (PKM)