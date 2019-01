Waterpeil recreatiedomein De Ster een halve meter gezakt: “Nog een paar hete zomers en we zitten met serieuze problemen” JVS

10 januari 2019

16u19 2 Sint-Niklaas Het waterpeil van de vijver op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas is na de voorbije hete en extreem droge zomer maar liefst met een halve meter gezakt. Dat is de voorbije maanden niet gecompenseerd door regenval en een stijgend grondwaterniveau. “Nog een paar vergelijkbare zomers en we komen echt in de problemen”, stelt De Ster-directeur Pieter Debaets.

Op het strand van het provinciaal recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas is duidelijk te zien dat er heel wat water is ‘verdwenen’. De waterlijn is een flink stuk opgeschoven. Door de voorbije hete en extreem droge zomer zakte het waterpeil van de grote vijver van De Ster met liefst 40 tot 50 centimeter. Normaal gezien komt het waterpeil in de wintermaanden opnieuw op een normaal niveau, maar dat is deze keer níet het geval. “Er is tot nu toe onvoldoende regen gevallen. Daardoor is ook het grondwaterniveau niet tot het normale niveau gestegen. En daardoor staat het waterpeil van de vijver op dit moment nog steeds heel laag”, schetst De Ster-directeur Pieter Debaets.

Pontons

De daling van het waterpeil is ook heel zichtbaar aan de startblokken van het vroegere 50 meter-bad, waar de voorbije zomer het aquapark een plaats kreeg. “Aan alle vaste constructies is de daling zichtbaar. En dat kan ook een probleem worden. Neem nu de reling die de zwemzone aan het strand afbakent van de rest van de vijver. Op dit moment steekt die een halve meter boven het water uit, terwijl die reling normaal gezien maar tot net boven het water mag komen om kinderen tegen te houden. Tegen volgende zomer zullen we een nieuwe watersportzone inrichten aan de kant van het voetbalterrein. Daar komt onder meer een nieuwe 50 meter-bad en een haventje voor boten. Dat zullen we bouwen op pontons, waardoor we inspelen op het veranderende waterpeil.”

Op De Ster kijken ze immers met bezorgdheid naar de toekomst. “Nog een paar vergelijkbare zomers als de vorige, met telkens een grote daling van het waterpeil, en we zitten hier met serieuze problemen. Dat kunnen we niet opvangen. Dit is een natuurlijke vijver. Er is geen kraan die we even kunnen opendraaien om het waterniveau terug op peil te brengen. En dat geldt niet alleen voor onze vijver uiteraard. Voor elk domein dat over een natuurlijke zwemvijver beschikt, is regen levensbelangrijk. De verwachting is dat we echter meer en meer warme en droge zomers krijgen, dus kan dit in de toekomst echt een probleem worden.”

De Ster beschikt over een sluissysteem om te veel water weg te laten vloeien naar de riolering. “In de wintermaanden wordt die sluis normaal gezien wel vaker gebruikt. Daarmee kunnen we perfect het water op een bepaald peil houden. Maar dat is natuurlijk alleen het geval als er overtollig water is. Het sluissysteem hebben we nu al heel lang niet meer gebruikt. We hebben nog het geluk dat de vijver van De Ster diep is, tot 11 meter. Maar als het waterpeil elk jaar met een halve meter zou zakken, maakt dat uiteraard niks uit. We hebben in 2018 dan wel een echte topzomer gehad, maar dat heeft dus ook deze gevolgen.”

Intussen is het irrigatiesysteem van de ruiterpiste, met water uit de vijver van De Ster, al stopgezet. En verder is het vooral hopen op regen, véél regen.