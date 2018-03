Wat als er brand uitbrak in WZC De Gerda 31 maart 2018

In woonzorgcentrum De Gerda in Sint-Niklaas hebben hulpdiensten een noodoefening gehouden. Volgens het scenario brak brand uit in een kamer op de tweede verdieping. Daarbij raakten drie mensen vermist. De bewoner van de getroffen kamer en een ter hulp geschoten personeelslid werden dood teruggevonden. Een derde slachtoffer was een bezoeker die ten val kwam in het tumult en een bekkenbreuk opliep. Die man werd met een ladderwagen geëvacueerd. Met de oefening wou men ook testen of de toegangsweg voldoende ruim is voor een toestroom aan interventiewagens. (PKM)