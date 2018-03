Wase wil kansen gaaf houden voor eventuele eindronde 17 maart 2018

Het wordt zaterdagavond in Sint-Niklaas een spannende bedoening voor de poulains van coach Guy Daelman. "Onze formatie kon de jongste weken tegen Oostende en Antwerpen knappe overwinningen afdwingen en lijkt meer dan ooit bereid om de resterende gewone competitiematchen met verbazend veel gretigheid af te werken", stelt Daelman. "Dat is uiteraard hoopgevend voor het verloop van de slotfase van de reguliere competitie. Wij hebben nog vier wedstrijden voor de boeg en daarvan zijn er drie tegen de nummers twee, drie en vier in het virtueel klassement. Zelf staan wij voorlopig op de vijfde plaats met amper drie punten achterstand op vierde gerangschikte Aalst. En laat dat nu juist onze volgende opponent zijn. Zelfs in Antwerpen lieten wij ons niet verrassen door het ondiepe bad en een zeer gemotiveerde tegenstander. Wij willen zonder meer ons plaatsje bij de top vijf veilig stellen. Ons onverdroten zware trainingen brengen effectief wat op. Met 7-12 behaalden wij uiteindelijk de zege in Antwerpen. Winst die ons in koers houdt voor een eindrondeplaats." (NMS)