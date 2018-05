Wase tuinen gooien deuren open 01 juni 2018

Morgen en zondag 3 juni slaan vier tuinen uit het Waasland de handen in elkaar en wordt de eerste 'Waasland Garden Tour' georganiseerd. Als leden van 'vzw Open Tuinen van België' willen deze tuinen het brede publiek beter kennis laten maken met enkele pareltjes op tuingebied. Het gaat om de Munkhaven Cottage Gardens in Verrebroek, De Wiedenhof in Vrasene, Meirlaenhof in Sint-Pauwels en De Pilorijn in Stekene.





De tuinen vormen een lus die zowel per fiets als met de wagen voor de perfecte familieuitstap zorgt. Zo vind je in Munkhaven Cottage Gardens een verzameling van tien verschillende tuinen die toch één geheel vormen en geïnspireerd zijn op de Engelse cottage tuin. Hier worden een formele tuin, een informele tuin en een parktuin prachtig in combinatie gebracht met de boomgaard met bloemenweide en groentetuin met verhoogd bed. In Vrasene kan je in De Wiedenhof kennis maken met de techniek om van een lang gerekt perceel toch een droomtuin te maken. Meirlaenhof heeft zich dan weer toegelegd op zeer gestructureerde borders die volledig op kleur werden aangeplant, een prachtige groentetuin en een pareltje van een pergola met Blauwe Regen. Tot slot vind je in De Pilorijn in Stekene één van de grootste buxusverzamelingen van België. Alle tuinen zijn beide dagen open van 10 tot 18 uur. Toegangsgelden zijn afhankelijk per locatie en ter plaatste te betalen. (PKM)