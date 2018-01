Wase politici trappen 'Tournée Minérale' af 22 januari 2018

02u34 0

Februari komt eraan en dat is opnieuw en voor steeds méér mensen het moment om een maand lang alcohol af te zweren.





In het Waasland Shopping Center werd voorbije zaterdag al de aftrap gegeven voor 'Tournée Minérale'. De Wase gemeenten vaardigden de burgemeester of een schepen af voor de kick-off, waarmee ze hun inwoners oproepen om deel te nemen. Het was een initiatief van Drugpunt, CGG Waas en Dender en Logo-Waasland. "We houden hier in het Waasland Shopping Center meteen ook een inschrijfmoment, waar iedereen zijn handtekening kan zetten onder het engagement om een maand lang geen alcohol te drinken. Wie dat doet, krijgt meteen een niet-alcoholisch drankje aangeboden van The Mocktailclub", aldus Karen Defossé van Drugpunt Waas.





Dat de Wase gemeenten inspanningen doen voor dit initiatief, vloeit voort uit het charter Gezonde Gemeente, dat ze allemaal ondertekenden. "Daardoor engageren ze zich om de gezondheid van hun inwoners en personeel te verhogen. Twee op drie Vlamingen ligt wakker van zijn gezondheid. Een hot item voor een lokale overheid dus", stelde Fenne-Chien Huylebroeck van Logo-Waasland. (JVS)