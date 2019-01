Wase gemeenten trappen ‘Tournée Minérale’ af JVS

18 januari 2019

17u09 0 Sint-Niklaas Februari komt eraan en dat is opnieuw en voor steeds méér mensen het moment om een maand lang alcohol af te zweren. In het Waasland Shopping Center vond vandaag de Wase kick-off plaats van ‘Tournée Minérale’, waar alle Wase gemeenten zich in februari bij aansluiten. De Tournée Minérale-stoel gaat volgende maand immers op toer in het Waasland.

In het Waasland Shopping Center werd vandaag de Wase aftrap gegeven voor ‘Tournée Minérale’. De Wase gemeenten vaardigden de burgemeester of een schepen af voor de kick-off, waarmee ze hun inwoners ook oproepen om deel te nemen. Opnieuw zetten Drugpunt, CGG Waas en Dender en Logo-Waasland hier hun schouders onder. In samenwerking met de gemeentebesturen gaat de ‘Tournée Minérale’-strandstoel op toer in het Waasland. Overal waar je die stoel de komende weken aantreft, kan je inschrijven voor de actie, waarbij je ook vaak een gratis mocktail of een gadget krijgt aangeboden. “We houden hier vandaag in het Waasland Shopping Center een eerste inschrijfmoment, waar iedereen zijn handtekening kan zetten onder het engagement om een maand lang geen alcohol te drinken. Elk jaar zijn er meer deelnemers, die de voordelen van een maand zonder alcohol letterlijk aan den lijve ondervinden”, aldus Karen Defossé van Drugpunt Waas. Wie de leukste selfie in de stoel nam, kreeg een waardebon van het WaSC.

De Tournée Minérale-stoel staat de komende weken in Kruibeke (23/1, markt), Sint-Gillis-Waas (25/1, GC De Route), Stekene (26/1, markt), Beveren (29/1, markt), Lokeren (30/1, markt), Temse (31/1 AC De Zaat, 1/2 markt en 2/2 JOC De Nartist) en Zwijndrecht (15/2, kerkplein). Aansluiten bij de actie kan ook via www.tourneeminerale.be, bij het team van je gemeente.

Dat de Wase gemeenten inspanningen doen voor dit initiatief, vloeit voort uit het charter Gezonde Gemeente, dat ze allemaal ondertekenden. “En dat zullen ze dit jaar met de nieuwe bestuursploegen opnieuw tekenen. Daarmee engageren ze zich om de gezondheid van hun inwoners en personeel te verhogen. Twee op drie Vlamingen ligt wakker van zijn gezondheid. Een hot item voor een lokale overheid dus”, stelde Fenne-Chien Huylebroeck van Logo-Waasland.