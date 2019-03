Wase brandweermannen op stage in Verenigde Staten Kristof Pieters

12 maart 2019

13u06 0 Sint-Niklaas Momenteel verblijven 8 Vlaamse brandweermannen in de Verenigde Staten voor een stage bij de Amerikaanse brandweer in Tampa, Florida. Dat doen ze met de ‘vzw Fire observers’. Onder hen zijn er ook vier brandweermannen uit de Hulpverleningszone Waasland.

Het gaat om Giovanni Coppejans uit Waasmunster, Sammy Blommaert en David Blommaert uit Sint-Niklaas en Robby Pauwels uit Stekene. Ze verblijven een week lang op één van de 22 ‘firestations’ in de stad en de omliggende agglomeraties. De brandweerzone van Tampa staat in voor de veiligheid van zo’n 2,8 miljoen inwoners en krijgt 80.000 noodoproepen per jaar. Op het programma staan bezoeken aan onder meer een marinebasis waar een blusboot gestationeerd is, de luchthavenbrandweer en het ‘911 call center’. De vier brandweermannen zullen echter ook een aantal toeristische bezienswaardigheden in de staat Florida bezoeken. De stage betalen ze immers zelf en staat volledig los van hun engagement voor de brandweer hier.