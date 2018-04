WARP sluit expo 'The sound of one hand clapping' af 06 april 2018

Het kunstplatform WARP sluit op zondag 8 april de expo 'The sound of one hand clapping' af met een event tussen 14 en 17 uur.





Bezoekers kunnen er een laatste keer de expo bezichtigen. Die dag brengen ook Dany Deprez & Smikkelvetter een live-projectie mét concert van hun film 'Hitler'. En ook de vitrine K1 krijgt zondag een nieuwe invulling. WARP stelt deze expositieruimte ter beschikking aan jonge beeldende kunstenaars, telkens voor een periode van ongeveer één maand.





De jonge kunstenaar Jolien De Roo brengt in die exporuimte vanaf zondag een totaalinstallatie, een combinatie van woord en beeld. Alles vindt plaats in het WARP-hoofdkwartier in de Apostelstraat 20 in Sint-Niklaas. De toegang is gratis. Info: www.warp-art.be (JVS)