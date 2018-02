WARP pakt uit met expo 'The Sound of One Hand Clapping' 23 februari 2018

02u44 0 Sint-Niklaas In het kunstplatform WARP gaat komende zondag, 25 februari, de expo 'The Sound of One Hand Clapping' van start.

Die tentoonstelling focust op welsprekendheid, waarbij zowel handen als spreken een hoofdrol spelen, met trauma, tederheid en theater in woord en gebaar. Op de expo zijn er kunstwerken van en aandacht voor onder meer Geneviève Calbris, Wim Delvoye, Dany Deprez, Adolf Hitler, Martin Luther King, Eva Koch, Yvonne Rainer, Thomas Kuijpers, Joël Schuurmans en soundpainting. Curator is Stef Van Bellingen. In een verkiezingsjaar komt dit thema nog extra mooi naar voren. "Onze handen zijn van grote invloed op onze overtuigingskracht, vooral bij speeches en dat beseft ook elke politicus, zéker in een verkiezingsjaar. Lichaamsbewegingen versterken de boodschap van de spreker en beïnvloeden onze waarneming. In het huidige tijdperk met alternatieve feiten en fake news focussen we dit verkiezingsjaar graag op het verbuigen van boodschappen en de 'creatieve' omgang met inhoud", klinkt het.





Zondag om 15 uur is er ook nog een boekvoorstelling van De Gelukszoekers, die op een interactieve manier hun nieuw werk tonen. De expo opent vanaf 15 uur bij WARP in de Apostelstraat 20 in Sint-Niklaas en is elke zondag te bezichtigen tussen 14 en 17 uur of op afspraak, tot en met 8 april. (JVS)