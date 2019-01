WARP opent expo Glow JVS

11 januari 2019

12u29 0 Sint-Niklaas Het kunstenplatform WARP opent op zondag 27 januari de expo Glow, die er tot 23 februari loopt.

In de WARP-thuisbasis in de Apostelstraat in Sint-Niklaas wordt alles in gereedheid gebracht voor de expo Glow, die op zondag 27 januari opent. Het wordt een tentoonstelling met werk van Janne Claes, Brecht Heytens, Alexey Shlyk en Bastiaan Van Aarle. Een imposante lichtsculptuur van Brecht Heytens palmt de hele bovenverdieping in. De felle neonverlichting in de zwart-witfotoreeks van Bastiaan Van Aarle lijkt haast surreëel. Janne Claes bestudeert in de vitrine K1 dan weer haar objecten aan de hand van een overhead projector.

De vernissage vindt zondag 27 januari plaats om 14 uur. De expo is elke vrijdag en zaterdag te bezichtigen van 14 tot 17 uur, of op afspraak, tot en met 23 februari.

Meer info: Kunstenplatform WARP, Apostelstraat 20 in Sint-Niklaas, www.warp-art.be.