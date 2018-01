WARP biedt exporuimte aan jonge kunstenaars 02u46 0 Foto Joris Vergauwen De jonge kunstenaar Eline Koklenberg aan de WARP-exporuimte in de Apostelstraat. Sint-Niklaas De Sint-Niklase kunstorganisatie WARP verspreidt een 'open call' naar jonge kunstenaars. Sinds kort beschikt WARP over een nieuwe expositieruimte, een vitrine naast het WARP-huis in de Apostelstraat.

Met die K1-exporuimte richt WARP zich in het bijzonder tot jonge kunstenaars uit de regio, die gebruik kunnen maken van die vitrine om hun werk te exposeren. "Het is een aantrekkelijke manier om hun werk in de kijker te zetten", klinkt het. Kunstenaars kunnen bij WARP een voorstel indienen. De solo-expo loopt telkens gedurende een maand. "Wij zorgen voor technische ondersteuning en promotie van het tentoongestelde werk. Er wordt ook telkens een dag op- en afbouw voorzien, net als een portret van de kunstenaar bij het etalageproject door een professionele fotograaf." De voorbije maanden hebben al een aantal jonge kunstenaars dankbaar gebruik kunnen maken van de K1-exporuimte. Wie geïnteresseerd is, kan zich richten tot WARP via info@warp-art.be. De deadline voor de 'open call' loopt tot maandag 29 januari. (JVS)