Warmtepomp naast woning vat plots vuur Kristof Pieters

12 maart 2019

In de Koutermolenstraat in Belsele brak dinsdagmiddag rond 15.30 uur plots brand uit aan een warmtepomp. Het toestel was tegen de gevel van een woning geplaatst. De brandweer kon gelukkig voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning. Enkel een deel van de gevel was zwartgeblakerd maar verder was er geen schade. De warmtepomp was wel volledig verloren. Vermoedelijk ligt een technisch defect aan de basis van de brand.