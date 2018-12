Warmste Week in Nylonfabrik: bijzondere foto-expo en interieuradvies per minuut JVS

14 december 2018

14u43 0 Sint-Niklaas In de Nylonfabrik in Sint-Niklaas laten Kove Interieurarchitecten, kunstverhuurbedrijf Bernice en Beo-architecten zich zaterdag van hun warmste kant zien. Er is een foto-expo met 58 beelden uit het fotodagboek van fotograaf Jelle Van Hulle en deskundig kleur-, interieur- en architectuuradvies aan 1 euro per minuut.

Zaterdag 15 december van 10 tot 17 uur staan de deuren van de Nylonfabrik open voor het publiek. In het creatieve bedrijvencentrum in de Lindenstraat zetten Kove Interieurarchitecten, kunstverhuurbedrijf Bernice en Beo-architecten een fijn initiatief op touw in het kader van de Warmste Week.

Bernice organiseert dan een foto-expo met 58 beelden uit het fotodagboek van de Brugse fotograaf Jelle Van Hulle. Elk beeld is te koop voor 40 euro. “Jelle Van Hulle hield een fotodagboek bij. Elke dag legde hij zijn moodswings vast in de prachtige reeks ‘Kop’. Elke dag is uniek en geeft via een beeld inkijk in het hoofd van de kunstenaar”, legt Anik Eggermont van Bernice uit. De 58 foto’s zijn geprint op A4 pearl-fotopapier, bevestigd op dibond en voorzien van aluminium ophangprofielen. Alle aangekochte foto’s worden verpakt en kunnen meteen worden meegenomen.

Advies

Kove Interieurarchitecten en Beo-architecten geven dan weer een hele dag deskundig kleur-, interieur- en architectuuradvies. “We werken een hele dag voor het goede doel en geven advies aan 1 euro per minuut”, klinkt het bij Koenraad Ruys, Veerle Gysel en Tom Beddeleem. Wie zeker wil zijn van een plaatsje tussen 11 en 17 uur kan mailen naar info@nylonfabrik.be.

De opbrengst gaat integraal naar TeGek!?, een project dat geestelijke gezondheid bespreekbaar wil maken en dat streeft naar een juiste kijk op mensen met psychische problemen. Selah Sue en Guy Swinnen zijn de meter en peter van Te Gek!?.

Het initiatief vindt plaats in de Nylonfabrik in de Lindenstraat 90 in Sint-Niklaas, van 10 tot 17 uur.