Warme kerst in hogeschool Odisee: 400 cadeau’s voor Welzijnsschakels en 3.000 euro voor goede doelen JVS

20 december 2018

16u59 0 Sint-Niklaas Op de campus Waas van hogeschool Odisee zijn 400 kerstcadeau’s ingezameld voor Welzijnsschakels, die naar kansarme gezinnen in Sint-Niklaas gaan. Heel wat acties van de studenten en het Odisee-personeel brachten nog eens 3.000 euro op, die naar vijf goede doelen gaan.

Ook in de hogeschool Odisee in Sint-Niklaas waren er de voorbije weken tal van warme acties. “We verkochten de voorbije weken snoep, pannenkoeken, sleutelhangers en kaarsen. Er was ook een Sintontbijt, de studenten Verpleegkunde gaven dan weer handmassages en ook onze Odisee-quiz en het kerstfeest voor het personeel zorgden mee voor een aardig eindbedrag”, vertelt Catherine Decraene van Odisee.

Elke opleiding in Sint-Niklaas koos voor een één goed doel: de studenten Lager Onderwijs voor vzw Rasuwa, Secundair Onderwijs voor de vzw Zomerklap, HBO5 Verpleegkunde voor Ambulance Wens, Agro- en Biotechnologie voor de Belgische Federatie van Voedselbanken en Verpleegkunde/Vroedkunde voor vzw De Companjong.

Zoals elk jaar steunt de hogeschool ook Welzijnsschakel Tereken. In totaal gaan er deze keer vierhonderd kerstcadeau’s naar die organisatie, die zich het lot aantrekt van kansarme gezinnen in de stad.