Wandelingen langs historische winkels 14 maart 2018

02u51 0

Toerisme Sint-Niklaas organiseert in april en mei geleide wandelingen door de stadskern en langs twee bijzondere, historische winkelpanden in het stadscentrum. Daarbij ligt de focus op het interieur van die twee iconische handelszaken, de vroegere drogisterij De Walvis en drankenhandel De Clercq, allebei op de hoek van de Ankerstraat en Zamanstraat. Die winkelpanden staan ook in het boek 'Goed bewaarde winkelinterieurs' van auteur Katherine Ennekens, die daarin de mooist bewaarde winkelpanden van het land in de kijker zet. Op de cover staat ook het interieur van De Walvis uit Sint-Niklaas. Op woensdag 11 en zaterdag 28 april en woensdag 9 en zaterdag 26 mei, telkens om 13.30 uur, voert de schrijfster selecte groepjes van maximaal vijftien personen mee op deze wandeling. Die duurt twee uur. Deelnemen kost 4 euro. Inschrijvingen en info: Toerisme Sint-Niklaas, Grote Markt 45, 03/778.35.00, toerisme@sint-niklaas.be. (JVS)