Walivo op zoek naar nieuwe ploegen JVS

11 maart 2019

09u42 0 Sint-Niklaas Het Waas Liefhebbers Voetbal (Walivo) is op zoek naar nieuwe ploegen voor volgend seizoen. Daarbij richt het zich ook naar reserveteams van provinciale ploegen.

Het liefhebbersvoetbal in het Waasland kan nieuwe impulsen gebruiken. De voorbije jaren liep het aantal ‘cafévoetbalploegen’ in de regio wat terug, van 80 naar een 65-tal teams. Momenteel telt Walivo drie reeksen op zaterdag en twee op zondag. “We zijn op zoek naar nieuwe ploegen voor volgend seizoen. We denken hierbij ook aan provinciaal spelende ploegen die met hun reserven kunnen deelnemen aan onze competitie. Voor hen kan dit een financieel aantrekkelijker alternatief zijn dan aansluiten bij de KBVB”, stelt Walivo. Ploegen kunnen spelers vanaf de leeftijd van 15 jaar bij Walivo aansluiten.

Wie geïnteresseerd is, kan contact opnemen via 0496/23.52.93 of via walivosecretariaat@gmail.com.

Meer over Walivo

sport

sportdiscipline

voetbal