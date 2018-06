Wagen knalt tegen verlichtingspaal 21 juni 2018

Gisterenmiddag gebeurde om 13.19 uur een ongeval in de Azalealaan in Sint-Niklaas. Een 79-jarige man uit Sint-Niklaas kwam van een oprit gereden, verloor de controle over het stuur en kwam tot stilstand tegen een verlichtingspaal en afsluiting. De man werd lichtgewond. (PKM)