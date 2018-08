Wagen eindigt tegen gevel tijdens achtervolging 06 augustus 2018

02u27 0 Sint-Niklaas In de Kalkstraat is zaterdagnacht een bestuurder met zijn auto tegen de gevel van een woning gereden.

De man was de controle over het stuur verloren tijdens een achtervolging door de politie. Die achtervolging was omstreeks 1.15 uur begonnen in de Breedstraat, waar de man door een patrouille opgemerkt werd omdat hij te snel aan het rijden was. Toen de agenten hem aan de kant wilden zetten, gaf de bestuurder plankgas. Hij reed in de richting van het Brugsken en negeerde verderop het verbod voor doorgaand verkeer in de Kalkstraat, waar werkzaamheden bezig zijn. Vlak voor het kruispunt met de Kleine Peperstraat belandde hij met zijn auto tegen een gevel. De schade aan de woning was aanzienlijk, maar het huis is niet onbewoonbaar. De automobilist werd aan een ademtest onderworpen, maar die bleek negatief. Waarom hij op de vlucht sloeg, is dan ook niet duidelijk. (JVS)