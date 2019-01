Wagen belandt in middenberm van N16 Kristof Pieters

07 januari 2019

Op de N16 in Sint-Niklaas is maandagmiddag iets na 13 uur een auto in de middenberm terechtgekomen. Het ongeval gebeurde net voorbij de verkeerswisselaar met de E17. Een voertuig raakte er aan het slippen en vloog over de betonnen boordsteen van middenberm. De wagen kwam tot stilstand op de rijbaan in de tegenovergestelde richting. Eén persoon werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis van Sint-Niklaas.