Waaslandcross op De Ster met Mathieu Van der Poel en Sanne Cant JVS

18 december 2018

10u41 0 Sint-Niklaas Komende zaterdag vindt op het provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas de Waaslandcross plaats. Mathieu Van der Poel en Sanne Cant zijn de blikvangers. De elitewedstrijden worden rechtstreeks uitgezonden op Sporza. De organisatie heeft een nieuw parcours uitgetekend op het domein.

Wielerliefhebbers kunnen zaterdag weer terecht op De Ster in Sint-Niklaas, waar de Waaslandcross wordt gereden. Die maakt deel uit van de Soudal-Classics en wordt ook rechtstreeks uitgezonden op televisie. Sporza toont zowel de wedstrijd van de mannen als van de vrouwen.

Mathieu Van der Poel en Sanne Cant toppen de affiche in Sint-Niklaas. Daarmee krijgt de Waaslandcross de twee leiders in de UCI-ranking aan de start. Ook onder meer Quinten Hermans, Daan Soete, Tom Meeusen, Thomas Pidcock en Marcel Meisen zijn van de partij. Wout Van Aert zal niet in Sint-Niklaas rijden. Bij de vrouwen zal Sanne Cant in duel gaan met de Amerikaanse Katie Compton, die haar vijftiende nationale kampioenentrui komt showen op De Ster.

De organisatie heeft een heel nieuw parcours uitgetekend rond de vijvers van recreatiedomein De Ster. “Het parcours werd hertekend met een nieuwe start- en aankomstlocatie aan het voetbalveld, vlakbij de rennersparking. De lussen achteraan op het strand werden ingekort en ook de zandstrook aan de materiaalpost is een stukje korter dan de voorbije drie edities”, schetst Géry Smet, voorzitter van de vzw Cyclocross van het Waasland. “De meest attractieve plaatsen op het parcours blijven de zandstroken en het amfitheater. De laatste honderden meters richting aankomst zijn ook vernieuwd met een passage door het bos, net voor de renners de korte aankomststrook opdraaien.”

De nieuwelingen starten zaterdag om 10 uur, de juniores om 11 uur. Om 12 uur is er een G-cross. De cross bij de dames elite begint om 13.45 uur, bij de heren elite om 15 uur. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen. Info en tickets: www.soudalclassics.be.