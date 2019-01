Waasland Triatlon Team op zoek naar extra trainers: “Grote stijging van aantal jonge triatleten” JVS

07 januari 2019

15u12 0 Sint-Niklaas Het Waasland Triatlon Team (WTT) kent de laatste jaren een grote stijging van het ledenaantal. Momenteel zijn er meer dan honderd triatleten aan de slag. De club is nu op zoek naar extra trainers en begeleiders.

“We zien vooral een sterke stijging bij de jeugd, met meer dan 25 procent de laatste jaren, naar 40 sporters onder de 18 jaar. In totaal telt onze club al meer dan honderd leden. Een mooi succes, dat deze Wase sportclub te danken heeft aan de inzet van het bestuur, trainers en vrijwilligers. De club staat ook open voor iedereen, zowel jong als oud, man of vrouw, recreatief als competitief”, klinkt het bij het Waasland Triatlon Team, dat straks 20 jaar bestaat.

Het Waasland Triatlon Team biedt looptrainingen aan op de atletiekpiste van De Ster in Sint-Niklaas en op de Meerminnen in Beveren. De zwemtrainingen, vaak op twee locaties gelijktijdig, vinden plaats in het Sinbad in Sint-Niklaas, Lago in Beveren en Puyenbroeck in Wachtebeke. De club is ook organisator van de Wase Zwemloop in Beveren en de Duatlon in Wachtebeke. En ook aan de Steratlon verleent het zijn medewerking. “Binnen onze eigen club organiseren we voor onze leden jaarlijks ook winterstages, fietsstages en tal van workshops. Daarom zijn we steeds op zoek naar extra trainers en begeleiders. Wie ervaring heeft met atletiek of triatloncompetitie mag zich aanmelden. Ook wie nog geen ervaring heeft, kan bij ons terecht. We zorgen intern voor opleiding en de nodige schema’s. Al onze trainers krijgen een vrijwilligersvergoeding.” Meer info over de club: info@wtt2000.be.