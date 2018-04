Waasland Shopping Center zet samenwerking met Wase Wind voort 11 april 2018

Het Waasland Shopping Center gaat verder met de groene stroom van de lokale energiecoöperatieve Wase Wind. De beheerder van WaSC, Devimo Consult, en Wase Wind hebben een overeenkomst getroffen voor de levering van elektriciteit voor de komende drie jaar. "We willen graag verder groeien met Wase Wind. Dat het om lokaal geproduceerde groene stroom gaat, is doorslaggevend." Ook bij Wase Wind heerst grote tevredenheid over de hernieuwde samenwerking. "Naast de bewuste keuze voor een duurzame energieleverancier werkt het WaSC continu aan energiebesparende maatregelen, door deze combinatie vinden wij het fantastisch dat we onze samenwerking verder kunnen zetten", aldus Kris Aper van Wase Wind. (JVS)