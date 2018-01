Waasland Shopping Center zamelt recordbedrag in 02u38 0 Sint-Niklaas Het Waasland Shopping Center heeft een recordbedrag ingezameld voor het goede doel. In totaal kan het 8.116 euro schenken aan de vzw Villa Max, een vereniging die aan gezinnen met een ongeneeslijk ziek kind een zorgeloze vakantie aanbiedt.

"Elk jaar tijdens de eindejaarsperiode zetten we een aantal acties op om samen met onze bezoekers een goed doel te steunen. Door de verkoop van cadeauverpakkingen aan de infobalie en de succesvolle fotostand van de kerstman konden we het mooie bedrag van 8.116 euro inzamelen. Daar zijn we bijzonder trots op, na het record van 7.427 euro van vorig jaar", aldus WaSC-manager Toon De Meester.





De vzw Villa Max kan met dat bedrag heel wat doen. "Hiermee kunnen we zes gezinnen één week volledig gratis uitnodigen en alle activiteiten voor hen vergoeden. We zijn erg blij en dankbaar hiervoor", aldus Marleen Arnouts van Villa Max. (JVS)