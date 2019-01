Waasland Shopping Center zamelt 12.447 euro in voor Make-a-Wish Kristof Pieters

04 januari 2019

17u32 0 Sint-Niklaas In het Waasland Shopping Center werden de voorbije weken heel wat activiteiten op poten gezet ten voordele van Make-A-Wish. Vrijdag werd de opbrengst overhandigd, maar liefst 12.447 euro, goed voor een nieuw record.

Het Waasland Shopping Center zet zich elk jaar in voor het goede doel tijdens de eindejaarsperiode. De kerstactie van dit jaar verpulverde echter alle records. Hilde Vander Stichele, CEO van Make-A-Wish mocht een cheque in ontvangst nemen van 12.447 euro. Het vorig record stond op 8.100 euro. “We hebben dit bedrag verzameld met de verkoop van speciale Gift Card-verpakkingen”, zegt shopping manager Toon De Meester. “Ook konden bezoekers op de foto met de kerstman of zich per kilometer laten sponsoren op een fiets op rollen. Een aantal BV’s zoals Helmut Lotti, Kris Wauters, Niels Albert, Davy & Sacha en Joshua Dutre hebben geholpen zodat we in totaal 700 km bij elkaar hebben gefiets. Na afloop werd de fiets van Belgocycle, gesigneerd door Helmut Lotti, online geveild door veilinghuis Vavato en dat bracht nog eens 1.400 euro op. Maar uiteindelijk moeten we onze bezoekers het meest dankbaar zijn, gezien zij zich van hun meest gulle kant hebben laten zien!”

Bij Make-a-Wish zijn ze in de wolken met het bedrag. “Dit overtreft hetgeen we gehoopt hadden te mogen ontvangen”, zegt algemeen coördinator Hilde Vander Stichele. “We zijn dan ook dolblij want dit stelt ons in staat om ook dit jaar opnieuw tal van wensen in vervulling te laten gaan. Elke donatie wordt rechtstreeks gekoppeld aan een wens, zo zullen we in de loop van de komende maanden precies kunnen meedelen aan welke wensen Waasland Shopping Center heeft bijgedragen.”