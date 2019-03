Waasland Shopping Center verwelkomt lingerieketen Etam JVS

27 maart 2019

16u37 0 Sint-Niklaas Lingerie-retailer Etam opent op donderdag 28 maart de deuren in het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas.

Tijdens een verbouwing van zes weken werd het winkelpand van ‘Kitchen To Table’ omgebouwd tot een winkel volgens het laatste concept van de lingerieketen Etam. Die opent morgen de deuren.

De voorbije maanden hebben al verscheidene winkels hun panden onder handen genomen. “Na de opening van de nieuwe flagshipstore van Mayerline hebben ook Hunkemöller, Yves Rocher en Jan Maes duchtig verbouwd. We zijn uiteraard blij dat retailers blijven investeren in hun winkels in ons shopping center”, stelt Waasland Shopping Center-manager Toon De Meester. “Het toont aan dat ze geloven in hun toekomst in het Waasland en daar volop voor willen gaan.”