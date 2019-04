Waasland Shopping Center pakt uit met huppelparcours voor kinderen JVS

10 april 2019

13u45 0 Sint-Niklaas Om kinderen tijdens het shoppen in de paasvakantie te animeren, zorgt het Waasland Shopping Center voor een ‘huppelparcours’.

Op drie plaatsen in het shopping center is zo’n huppelparcours ingericht. “Kinderen kunnen als een echte paashaas het parcours afleggen. In ruil voor een volle stempelkaart, na het volledige parcours af te leggen, krijgen ze aan de infobalie een zakje paaseitjes”, klinkt het. De actie loopt iedere woensdag en zaterdag, van 14 tot 18 uur.