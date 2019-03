Waasland-Beveren zet jeugdwerking op Puyenbeke stop Club zoekt oplossing voor getroffen spelertjes Kristof Pieters

01 maart 2019

16u23 2 Sint-Niklaas Voetbalclub Waasland-Beveren heeft aan de stad Sint-Niklaas gevraagd om de erfpachtovereenkomst voor het Puyenbekestadion stop te zetten. Momenteel heeft de club er nog een jeugdwerking met meer dan 200 spelers maar die wordt volgend seizoen stopgezet. Er wordt nu onderhandeld met SK Belsele om een deel van de jeugd over te nemen.

Sinds de fusie van SK Beveren en Red Star Waasland is de club actief in zowel het Freethielstadion in Beveren als het Puyenbekestadion in Sint-Niklaas. Daar komt volgend seizoen echter een eind aan. De provinciale jeugdspelers verhuizen naar Beveren en voor de regionale reeksen wordt een ‘overnemer’ gezocht. De beslissing zat er al een tijdje aan te komen maar komt voor heel wat ouders van spelers toch nog als een verrassing. “We zullen echter niemand in de kou laten staan en willen ervoor zorgen dat voor iedere speler een oplossing wordt gevonden”, zegt jeugdvoorzitter Sven Van Hove. “Deze beslissing is niet ingegeven door financiële motieven maar heeft louter te maken met onze organisatie. Het probleem is dat de jeugdwerking op twee sites dubbel zoveel werk vraagt. Dat gaat van vergaderingen, het zoeken van jeugdtrainers tot de organisatie van Sinterklaasfeesten. Het is al een hele klus om dit allemaal bol te werken en het kan veel efficiënter op één site. We kunnen jeugdspelers dan ook veel beter opvolgen.”

Waasland-Beveren heeft het Puyenbekestadion in erfpacht tot 2032 en hoopt dat de stad nu ingaat op het voorstel om dit eenzijdig te verbreken. In Sint-Niklaas zijn er een 200-tal jeugdspelers actief. De helft daarvan zit in de provinciale reeksen en kan terecht op de Freethiel. De regionale reeksen wil men overdragen naar andere clubs. “We kijken hiervoor in de eerste plaats naar SK Belsele”, zegt Van Hove. “Die club speelt in derde provinciale en is nu ook al actief in het Puyenbekestadion. Aangezien ze nog geen eigen jeugdwerking heeft, is deze club de uitverkoren partner maar ook Sint-Pauwels en White Boys hebben interesse om spelers over te nemen. Ook deze spelers onderbrengen in de Freethiel is geen optie. In de regionale reeksen zien ouders het niet zitten om zoveel te pendelen voor trainingen en wedstrijden. Die jongeren zijn vooral van Sint-Niklaas en willen daar ook blijven spelen.”

Schepen van Sport Peter Buysrogge bevestigt dat de stad de vraag heeft gekregen om de erfpachtovereenkomst voor het Puyenbekestadion stop te zetten. “Voor ons is het echter belangrijk dat er dan voldaan wordt aan een aantal voorwaarden”, reageert hij. “De belangrijkste is dat er voor alle jeugdspelers een goede oplossing wordt gevonden. Als erfpachthouder heeft Waasland-Beveren ook verplichtingen tegenover andere sportverenigingen die er actief zijn. Het gaat dan om SK Belsele en de biljartclub. Het gaat hier om een eenzijdige vraag tot stopzetting van een overeenkomst. We zullen nu rond de tafel gaan zitten om een fatsoenlijke oplossing te zoeken voor alle betrokken partijen.”

Volgens Buysrogge staat de toekomst van de sportsite alleszins niet ter discussie. “Het is de mooiste sportsite van de stad met maar liefst zes velden waarvan één in kunstgras. Het is niet alleen belangrijk dat die groene long behouden blijft, maar er is bovendien nood aan een voetbalclub in onze stad.”